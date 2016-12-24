В Мордовии жилье ветерана СВО оборудовали системой «Умный дом»

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Помогли в этом участнику спецоперации сотрудники регионального филиала фонда «Защитники Отечества».
По информации фонда, житель Чамзинского района Николай Сафьянников принимал участие в СВО в качестве добровольца с августа 2022 года, выполнял задачи механика-водителя на Краснолиманском направлении. Через месяц был тяжело ранен.
«При смене места дислокации наш БМП подорвался на мине, - вспоминает ветеран. - От взрыва я подлетел вверх и упал внутрь машины, а там – огонь… Одной ноги уже не было, вторая была серьезно повреждена. Я сразу понял, что произошло. Крикнул своим, что ранен, и они вытащили меня за руки».
Полгода Николай Сафьянников провел в военном госпитале им. Бурденко, после чего был демобилизован. За проявленные храбрость и мужество он удостоен медали «За отвагу».
Ветерана взяла на персональное сопровождение социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Ксения Подмарева. Она помогла ему решить вопросы с получением ветеранского удостоверения, пройти диспансеризацию на дому, а также получить кресло-коляску повышенной проходимости. Приобретенное за счет средств фонда техническое средство в мае было передано участнику СВО. Николай Сафьянников уже успешно его освоил.
Еще один вопрос ветерана касался оборудования жилья системой «Умный дом». При содействии сотрудницы фонда жилое помещение было включено в программу адаптации жилья, которая предусматривает множество усовершенствований. Это - центр управления, датчики дыма, газа и воды, всепогодный датчик температуры и влажности, робот-пылесос, умная колонка, а также смартфон со специальным мобильным приложением.
Все это в июне было установлено в доме ветерана. В доме также был оборудован санузел, появился пандус, функциональное кресло и прикроватный столик.
«Большое спасибо за заботу. Меня научили пользоваться всеми новыми устройствами, объяснили, как они работают. Стало намного проще выполнять домашние дела», - поделился Николай Сафьянников.
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