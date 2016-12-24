Работодатели Мордовии подали более тысячи заявок на целевое обучение молодежи

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Более 1,2 тысяч заявок на целевое обучение подали работодатели Мордовии в течение 2024 года. По данным портала «Работа России» организации предлагают молодым соискателям места в сферах здравоохранения, образования, промышленности, строительства и ряда других
Единая цифровая платформа в сфере занятости дает возможность видеть предложения работодателей, выбрать любой регион для прохождения целевого обучения и дальнейшего трудоустройства. После модерации специалистами службы занятости такие предложения публикуются и доступны кандидатам из всех регионов страны.
Если вариант обучения с трудоустройством от предприятий Мордовии заинтересует соискателя из другого субъекта, кадровый центр республики поможет ему с переездом и адаптацией на новом месте.
«Целевое обучение - это эффективный инструмент закрытия дефицита кадров в регионе. Для работодателя это хорошая возможность привлечь сотрудников, а для молодежи - бесплатно обучиться по востребованной профессии и быть уверенным в дальнейшем трудоустройстве», - отметил директор центра занятости населения Мордовии Игорь Юрченков.
Напомним, целевое обучение заключается на основании договора между абитуриентом и заказчиком. Ознакомиться с предложениями работодателей можно на портале «Работа России».
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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