В Мордовии особая экономическая зона «Система» примет у себя 36 резидентов

О прошедшем заседании комитета по улучшению регионального инвестиционного климата в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Позняков.

«В рамках заседания приняли решение предоставить организации «Эко Лайф – Чистая Жизнь» земельный участок в аренду без проведения торгов. При реализация инвестиционного проекта «Организация производства и переработки продукции садоводства» в Лямбирском районе компания намерена вложить в свой проект 175 млн. рублей и создать 20 новых рабочих мест.

Также утвердили к реализации представленный план перспективного развития Особой экономической зоны ППТ «Система». В рамках показателей развития планируется размещение 36 резидентов с общим объемом инвестиций за 10 летний период более 67 млрд. рублей, а также созданием более 3800 новых рабочих мест».