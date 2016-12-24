В Саранске росгвардейцы оперативно нашли потерявшегося ребенка

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В Ленинском районе Саранска сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии нашли потерявшегося 8-летнего мальчика. Ребенка благополучно вернули родителям.
Как сообщается, вечером росгвардейцы на маршруте патрулирования получили сообщение из дежурной части полиции о розыске школьника, который потерялся во время прогулки с мамой и бабушкой.
Получив приметы мальчика, правоохранители незамедлительно приступили к его поиску. Через 10 минут на соседней улице сотрудники Росгвардии увидели схожего по описанию ребенка - он катался на самокате.
Стражи правопорядка удостоверились в правильности своих предположений и убедившись, что с мальчиком все в порядке, доставили его к родным.
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