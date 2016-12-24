В День российской почты прошло награждение лучших почтовых сотрудников Мордовии

Ко Дню российской почты 62 сотрудника управления федеральной почтовой связи Республики Мордовия получили почётные награды из рук заместителя председателя Правительства Алексея Ежова, Заместителя Председателя Государственного Собрания Сергея Вдовина, Министра цифрового развития Мордовии Дмитрия Карасева и директора Управления Федеральной почтовой связи Республики Анны Дудко.

Церемония награждения прошла 11 июля в здании саранского Главпочамта. Благодарности и Почётные грамоты Главы Мордовии Артёма Здунова и генерального директора Почты России Михаила Волкова получили лучшие из лучших в своей профессии.

Ведомственные награды получили 30 сотрудников Управления Федеральной почтовой связи Мордовии. Президентские и республиканские награды 30, профсоюзные -2.

«Ваша отрасль всегда славилась людьми, терпеливыми, внимательными, с высоким чувством гордости ответственности за свою профессию. Уверен, что с такими качествами вы будете решать важнейшие социально значимые задачи», - поздравил работников Почты от имени Главы Мордовии Артёма Здунова зампред Правительства Алексей Ежов.

«Сегодня Почта России – это современная логистическая компания, которой доверяют миллионы клиентов по всей стране. И нам в Мордовии очень приятно слышать слова благодарности в адрес почтальонов и работников почты», - подчеркнула директор УФПС Мордовии Анна Дудко.

В Республике Мордовия действуют 315 почтовых отделений, 255 из них – в сельской местности. В них работает более 2 тысяч человек. Ежедневно они оказывают жителям региона социально значимые услуги: обрабатывают и доставляют посылки, письма и периодику, приносят пенсии и прочие выплаты. В некоторых населенных пунктах отделения почты – единственная точка, где можно воспользоваться финансовыми сервисами или приобрести качественные товары первой необходимости.

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечают День российской почты. Праздник был учреждён указом президента Российской Федерации «О Дне российской почты» от 16 мая 1994 г. № 944 в ознаменование той роли, которую почта сыграла в развитии российского государства. Российская же почта является одной из старейших в Европе, и ее история насчитывает более 300 лет.