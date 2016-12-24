В Мордовии зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных

По данным Роспотребнадзора по РМ, за 5 месяцев 2024 года на территории республики зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных. Такие случаи выявлены в Саранске и в районах республики.

С укусами и другими повреждениями от животных в медицинские организации за тот же период обратились более 580 человек.

В Росптребнадзре отмечают: если животное укусило или поцарапало человека, немедленно обильно промойте рану мыльным раствором не менее 15 мин с последующей обработкой раствором перекиси водорода. Обработайте края раны 5-процентной настойкой йода. После этого необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт по месту жительства к врачу-травматологу, который при необходимости назначит курс профилактических прививок.