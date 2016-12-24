В Мордовии водители автомашин за один день сбили нескольких пешеходов

В информации Госавтоинспекции республики о произошедших 11 июля ДТП отмечается сразу несколько случаев наезда автомобилей на пешеходов. При этом, три из них произошли в Рузаевке.

В 13 часов 40 минут на ул. Школьный бульвар в городе железнодорожников 37-летний водитель автомашины «ИСУЗУ» совершил наезд на 52-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пострадавший от полученных травм скончался в Рузаевской ЦРБ. Водитель трезв.

В 14 часов 40 минут на ул. Комсомольская в поселке Явас 41-летний водитель автомашины «Рено Дастер» при движении авто задним ходом проявил невнимательность и совершил наезд на 66-летнюю женщину. Пенсионерку с различными травмами госпитализировали в медсанчасть поселка Явас. Водитель трезв.

В 15 часов 40 минут на ул. Зои Космодемьянской в Рузаевке 32-летняя женщина за рулем автомашины «ЧЕРИ А13» совершила наезд на 13-летнего школьника, который выбежал на проезжую часть дороги. Несовершеннолетний с различными травмами был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу в Саранске. Дама за рулем находилась трезвой.

Наконец, в 22 часа 50 минут на ул. Ленина в Рузаевке 59-летний водитель автомашины «Шевроле Авео» совершил наезд на 35-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель с места происшествия скрылся, но принятыми мерами розыска был задержан.

Пострадавший с различными травмами доставлялся в Рузаевскую ЦРБ, где ему была оказана медицинская помощь, рекомендовано амбулаторное лечение по месту жительства. Виновник ДТП управлял авто трезвым, на него составили 2 протокола – за оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся и за зимние шины на автомобиле.