В Мордовии двое налетчиков осуждены за лихой разбой

Суд в Мордовии вынес приговор двум «ковбоям» местного разлива, в результате разбойного нападения завладевшими крупной суммой наличности. 37-летний и 49-летний фигуранты уголовного дела обвинялись в разбое и неправомерном завладении транспортным средством.

По информации МВД по РМ, в ночь на 25 июля прошлого года 40-летний житель республики подвергся разбойному нападению. Мужчина находился в селе Кочкурово у знакомого. Выйдя из жилища, он направился к автомобилю. В этот момент к нему подбежали неизвестные, толкнули его в салон машины, связали ему руки кабельной стяжкой, после чего надели мешок на голову и ударили прикладом автомата.

Отъехав от дома, под угрозой травматического пистолета нападавшие потребовали денежные средства. Заложник передал злоумышленникам 620 тысяч рублей и 15 тысяч долларов, после чего они скрылись с места преступления. Освободившись, пленник вернулся к знакомому, который и вызвал полицейских.

Через день после этой криминальной акции оперативники уголовного розыска МВД по РМ задержали одного из нападавших по месту жительства. При этом, у мужчины был изъят охолощенный автомат Калашникова.

В ходе дальнейшей работы было установлено местонахождение второго налетчика - его взяли на съемной квартире в Саранске, где он скрывался от сотрудников правоохранительных органов.

На следствии выяснилось, что задержанные «охотились» не вслепую - они знали, что денежный товарищ будет находиться в доме своего знакомого. Тот регулярно собирал у себя любителей перекинуться в карты на крупные суммы.

Жертва приехала на игру по нужному адресу на автомобиле. В течение нескольких часов преступный дуэт следил за домом. Незадолго до совершения преступления злоумышленники с целью конспирации поменяли транспортное средство. После нападения добычу они поделили между собой.

В отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В зависимости от роли каждого суд приговорил налетчиков к 9 годам 6 месяцам и 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.