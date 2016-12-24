В Мордовии фиксируют снижение показателей аварийности на дорогах

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В Управлении Госавтоинспекции МВД по РМ прошло итоговое совещание по результатам деятельности ведомства в первом полугодии 2024 года.
Как отмечалось на совещании, за 6 месяцев этого года в Мордовии зафиксировано снижение показателей аварийности по количеству ДТП на 3,2%, числу погибших в них людей - на 35,8%. Кроме того, уменьшились все показатели аварийности с участием детей, а также снизилось количество ДТП с участием пешеходов.
Вместе с тем, на 2,9% возросло число раненых в ДТП людей, стало больше дорожных аварий с участием водителей мототранспорта, а также дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за неудовлетворительных дорожных условий.
Наибольшее количество аварий, в которых погибли люди – это столкновения транспортных средств, наезды на пешеходов и съезд с дороги. Основными причинами явились превышение и несоответствие скорости конкретным условиям движения и выезд на полосу встречного движения.
В ходе проведения совещания отдельное внимание было уделено вопросам профилактики дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Несмотря на снижение числа погибших на 26,7% в таких в ДТП, общее количество подобных аварий осталось практически на уровне прошлого года.
Кроме того, в рамках совещания обсуждались вопросы состояния улично-дорожной сети как в Саранске, так и на автодорогах федерального и регионального значения, находящихся на территории республики. Отмечено, что несмотря на постоянно выявляемые Госавтоинспекцией недостатки и принимаемые меры административного воздействия к владельцам дорог, ситуация остается крайне напряженной, а в зимний период значительно ухудшается.
По итогам проведенного совещания определены приоритетные направления деятельности подразделения на второе полугодие текущего года.
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