В Мордовии стартовала уборочная кампания

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.

«Сегодня в Мордовии дан старт уборочной кампании зерновых на полях Ковылкинского и Кочкуровского муниципальных районов.

В текущем году аграриям республики предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 460 тысяч гектар».