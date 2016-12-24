В Мордовии стартовала уборочная кампания

Репортер

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.

«Сегодня в Мордовии дан старт уборочной кампании зерновых на полях Ковылкинского и Кочкуровского муниципальных районов.

В текущем году аграриям республики предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 460 тысяч гектар».

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