В Мордовии стартовала уборочная кампания

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.
«Сегодня в Мордовии дан старт уборочной кампании зерновых на полях Ковылкинского и Кочкуровского муниципальных районов.
В текущем году аграриям республики предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 460 тысяч гектар».
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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
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