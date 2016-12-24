В Мордовии не выявили превышения допустимого уровня загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Управление Роспотребнадзора по РМ на регулярной основе проводит социально-гигиенический мониторинг за качеством атмосферного воздуха. Замеры производятся в 28 мониторинговых точках во всех районах Саранска и 28 мониторинговых точках в муниципальных районах республики.

По данным ведомства, в 1 полугодии 2024 года в порядке проведения мониторинга и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора исследовано 5992 проб атмосферного воздуха, из них – 5236 в городских поселениях и 756 проб в сельских поселениях.

Из общего количества проб 1579 отобрано в городских поселениях в зоне влияния промышленных предприятий, 3657 проб - на автомагистралях в зоне жилой застройки.

Превышение содержания предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в пробах атмосферного воздуха в 1 полугодии 2024 года не зарегистрировано.