Житель Саранска отправится «на поселение» за «крышевание» таксистов-частников

44-летний деятель из Саранска выслушал приговор суда за многолетние поборы с таксистов-частников. Правоохранителям удалось подтвердить его причастность к трем эпизодам вымогательства.

По информации МВД по РМ, в ходе расследования было установлено, что свой криминальный бизнес фигурант дела организовал в 2016 году. На маршрутах № 106 и № 141 сообщением «Саранск – Ромоданово» и «Саранск – Белозерье» перевозкой пассажиров помимо официальных транспортных предприятий тогда занимались и частные «бомбилы». Предприимчивый товарищ решил взять под свой контроль деятельность таксистов-частников.

За возможность совершать перевозки водители должны были передавать обвиняемому ежемесячное вознаграждение. Суммы варьировались от 3 до 5 тысяч рублей. Для укрепления своего авторитета среди «опекаемых» таксистов он установил правила работы на маршрутах. Были определены места посадки и высадки пассажиров, регулировалась очередность приема клиентов, водители должны были поддерживать в чистоте свои авто и сами иметь опрятный внешний вид.

Со временем криминальный «распорядитель» повысил ежемесячный сбор. При этом за автомобиль белого цвета плата составляла 5 тысяч рублей, а за транспортные средства других цветов - 6 тысяч.

Весной 2018 года для придания законности своей деятельности и маскировки «крышевания» он стал заключать с водителями фиктивные договоры о техническом обслуживании их автомобилей.

В июле 2020 года авторитетному товарищу стало известно, что ранее незнакомый ему местный житель изъявил желание заниматься извозом. Встретившись с потерпевшим, он назвал ему условия - 5 тысяч рублей в месяц за возможность работать на маршруте. А в случае отказа пригрозил повредить или сжечь автомобиль новичка.

Таксист согласился. Таким образом, в период с июля 2020 года по май 2023 года обвиняемый совершил вымогательство денежных средств у потерпевшего на общую сумму 173 тысячи рублей. При этом ежемесячную оплату автовладелец вносил даже в случае простоя из-за болезни или совершения ДТП.

Летом 2023 года таксист все же надумал обратиться в полицию. Дальнейшие действия проходили под наблюдением сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по РМ. После получения очередного ежемесячного взноса «хозяин над таксистами» был задержан.

В ходе следствия была установлена его причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении двух жителей Ромодановского района, которые с выдвинутыми требованиями вымогателя не согласились. Они попали под настоящий прессинг - их автомобили «Газель» и «Мерседес-Бенц» были повреждены путем поджога и добавления в двигатель химических составов. Подчиненные «крышевателя» перекрывали на машинах дорогу автомобилям строптивых таксистов и препятствовали посадке пассажиров в салон.

В отношении обвиняемого до суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.