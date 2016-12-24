Строительство в Саранске специальной школы-интерната входит в завершающую стадию

Строительство Саранской специальной (коррекционной) школы-интерната на улице Солнечная в столице Мордовии входит в завершающую стадию.

«Готовность объекта составляет 84%. Ведутся работы по установке конечных устройств внутренних инженерных систем, идут внутренние отделочные работы, сборка и установка мебели, устройство дренажа, устройство цоколя, устройство спортивного ядра футбольной и волейбольно-баскетбольной площадок, установка малых архитектурных форм, благоустраивается и озеленяется территория», - рассказал председатель Правительства республики Дмитрий Поздняков.



Напомним, возведение социально значимого объекта было начато еще в 1990-е годы. Строительство планируется завершить в текущем году, оно ведется по нацпроекту «Образование».

Коррекционная школа-интернат - это целый комплекс зданий для занятий ребят от дошкольного возраста до старшей школы. В новом образовательном учреждении обучение будет вестись в дневной и интернатной формах.