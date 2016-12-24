Предприниматели из Мордовии стали лучшими на премии «Молодой промышленник года»

10 июля на Международной выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге состоялось награждение победителей и финалистов ежегодной Всероссийской премии «Молодой промышленник года».

Впервые в истории Мордовия вошла в ТОП-10 премии. В десятке лучших - руководитель компаний «Виолет Экспорт» и «Край земли» Александр Земченко. На родине, в Ардатове, Александр открыл производство стеновых панелей, восстанавливает яблоневые сады, выращивает и перерабатывает урожай плодов и ягод, развивает туристическую сферу - создает новые рабочие места.

Также лауреатом и финалистом премии стал Владимир Карленков - директор по развитию компании «Территория» (НПП «ДЕКО»). Предприятие производит огнезащитные красочные составы из отечественного сырья для промышленных объектов на территории Дубенского района.

Всероссийская премия «Молодой промышленник года» учреждена межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» и проводится при поддержке Минпромторга РФ. В ней участвуют специалисты, желающие заявить о себе на федеральном уровне, получить коммуникации с ведущими промышленными предприятиями страны.