Жительница Саранска перечислила мошенникам более 5 миллионов рублей

Очередная обманутая дистанционными аферистами жительница Мордовии обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Чтобы удовлетворить криминальные аппетиты махинаторов, 55-летняя женщина из Саранска залезла в огромные долги.

По информации МВД по РМ, в полиции потерпевшая рассказала, что 3 июля ей позвонил некий представитель компании сотовой связи и сообщил, что необходимо продлить договор на обслуживание. Для этого женщина продиктовала собеседнику персональные данные и коды, пришедшие в смс-сообщениях.

Далее все развивалось по типичному для аферистов сценарию. Последовал звонок липового специалиста портала «Госуслуг» с сообщением о взломе личного кабинета жительница Мордовии и угрозе ее финансам. Тут же эстафету обмана подхватил фальшивый работник банка с предложением защитить сбережения на «безопасных счетах».

Женщина на автомобиле службы такси, который ей оплатили неизвестные, доехала до банка и обналичила со своего счета 500 тысяч рублей. Эти деньги она перечислила через банкомат на указанные жуликами счета.

В дальнейшем ее убедили оформить несколько кредитов, все деньги снять и также перечислить на определенные реквизиты. В результате, потерпевшая в течение трех дней перевела мошенникам еще более 4,5 миллионов рублей.

Глаза на криминальную суть происходящего женщине открыли ее знакомые - после того, как она рассказала им о своих «денежных переводах». В МВД по РМ отмечают, что это помогло уберечь ее от перечисления неизвестным еще 1 миллиона рублей, которые жительница Саранска взяла в кредит и предполагала зачислить на так называемые безопасные счета.

В настоящее время по данному факту организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению.