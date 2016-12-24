Россельхознадзор по РМ вынес саранскому кафе «МореМясо» предостережение

Как отмечается в информации ведомства, 9 июля сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий» выявлены нарушения прослеживаемости продукции в сети общественного питания.

Так, в адрес саранского кафе «МореМясо» (ООО «Супер-Гуд») оформляются электронные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения, подконтрольную государственному ветеринарному контролю. На сайте кафе в закрепленном сообщении представлено актуальное меню на следующие блюда: «сельдь филе и килька пряного посола», «куриный суп с домашней лапшой, перепелиным яйцом и сухариками», «треска в хрустящей панировке». Однако согласно списку входящих ветеринарных сопроводительных документов за 2024 год на вышеуказанную площадку не поступает продукция из сельди, кильки, перепелиного яйца и трески.

Данные факты могут свидетельствовать о закупке сырья для изготовления готовой продукции и ее дальнейшей реализации вне государственного ветеринарного контроля, без электронных ветеринарных сопроводительных документов, а также без подтверждения безопасности данного сырья и с нарушением прослеживаемости в системе ФГИС «Меркурий».

11 июля в целях пресечения нарушения требований ветеринарной сертификации Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.