Бойцы с передовой благодарят Мордовию за специальные комплекты связи

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
Связисты 200-й бригады выразили благодарность Народному фронту и бизнес-сообществу Мордовии за доставку на передовую специальных раций с антеннами, которые уже подключены и исправно работают.
Комплектация у доставленного оборудования такая, что позволяет его конфигурировать в широком диапазоне. А там, где работает РЭБ, даже ставили стационарно на технику - результат получился превосходный!
Чтобы поддержать наших ребят на передовой, все желающие могут перечислить денежные средства на сайте проекта «Всё для победы!»
Поделиться в соц. сетях:
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет