Бойцы с передовой благодарят Мордовию за специальные комплекты связи

Связисты 200-й бригады выразили благодарность Народному фронту и бизнес-сообществу Мордовии за доставку на передовую специальных раций с антеннами, которые уже подключены и исправно работают.

Комплектация у доставленного оборудования такая, что позволяет его конфигурировать в широком диапазоне. А там, где работает РЭБ, даже ставили стационарно на технику - результат получился превосходный!

Чтобы поддержать наших ребят на передовой, все желающие могут перечислить денежные средства на сайте проекта «Всё для победы!»