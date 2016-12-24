В районной больнице Мордовии открылось реабилитационное отделение

В Краснослободской ЦРБ в начале июля открылось отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы. Отделение рассчитано на 15 коек и работает в режиме круглосуточного пребывания пациентов.

В медицинской организации отмечают, что отделение оснащено новейшим медицинским оборудованием и тренажерами для процесса реабилитации. Современные аппараты для физиотерапевтического лечения направлены на устранение болевого синдрома, спастичности, улучшения кровообращения в пораженных конечностях.

Зал ЛФК оборудован тренажерами с биологически обратной связью, когда пациент видит скорость, нагрузку и может регулировать параметры. Также есть имитатор ходьбы – с его помощью пациенты, утратившие двигательные функции, учатся заново ходить.

В комплекс процедур входят лечебная физкультура и массаж. Для каждого пациента составляется индивидуальный план медицинской реабилитации.