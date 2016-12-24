Сообщение о минировании Сити-Парка в Саранске оказалось ложным

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По информации МЧС по РМ, 10 июля в оперативную дежурную смену ведомственного Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о минировании торгового центра «Сити-Парк» в Саранске.
Экстренные службы провели проверку на данном объекте. Взрывных устройств обнаружено не было.
В МЧС по РМ напоминают, что за распространение заведомо ложных сообщений с угрозами совершения террористических актов предусмотрена уголовная ответственность.
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