В Мордовии в этом году открыли четыре виртуальных концертных зала

Благодаря реализации регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» в Мордовии в этом году начали свою работу четыре виртуальных концертных зала.

Виртуальные площадки появились в Саранске в Детской музыкальной школе №6 и трех филиалах Мордовского краеведческого музея имени И.Д. Воронина – в Инсаре, Ардатове и Темникове. Этот проект дает уникальную возможность приблизить жителей республики к мировому музыкальному искусству, не выезжая за пределы родного края.

Для создания виртуальных концертных залов было приобретено современное мультимедийное оборудование, в том числе экранные панели, акустические системы, ноутбуки и микшерные пульты. Все это вместе с доступом к высокоскоростному интернету позволяет транслировать выступления артистов практически без искажений.

На открытие всех площадок были приглашены зрители. В Инсаре ими стали ученики школы №2. Они прослушали трансляцию концерта по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города».

В Ардатове детям из школьного лагеря показали музыкально-поэтическую фантазию «Кошкин дом». В Темникове ребята из летнего оздоровительного лагеря «Радуга» услышали программу «Мой первый Чайковский» в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра.

Ученики и наставники Саранской детской музыкальной школы №6 смогли виртуально перенестись в Московский зал имени П. И. Чайковского и услышали самое популярное фортепианно-симфоническое произведение этого композитора.

Напомним, что в Мордовии также работают виртуальные концертные площадки на базе Саранского музыкального училища имени Л.П. Кирюкова, Рузаевской школы искусств, в центрах культуры Ковылкинского и Краснослободского районов.