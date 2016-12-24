В Мордовии рассматривают возможность прямого воздушного сообщения с Беларусью

С начала июня авиакомпания «Ред Вингс» открыла прямые авиарейсы из относительно близкого к Мордовии Ульяновска в Минск. Рейсы осуществляются один раз в неделю по субботам на воздушном судне «Суперджет» по следующему графику:

- вылет из Ульяновска в 19:50, прилет в Минск в 21:20

- вылет из Минска в 14:15, прилет в Ульяновск в 17:35.



Время в пути примерно 2,5 часа.



По информации Минэкономики РМ, в настоящее время для более комфортного перелета прорабатывается вопрос прямого воздушного сообщения с Минском из международного терминала в Саранске. Сейчас прямое сообщение с братской республикой из столицы Мордовии налажено по железной дороге.