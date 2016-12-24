В Мордовии должник снял колеса со своей иномарки, чтобы затруднить ее конфискацию

Как сообщает Служба судебных приставов Мордовии, в Рузаевском районе в ходе розыскных мероприятий было обнаружено транспортное средство должника.

Мужчина, у которого задолженность составляет более 2,5 миллионов рублей, пытался скрыть свой «Ford Focus», но автомобиль был найден в гараже. Чтобы затруднить конфискацию, должник снял с авто передние колеса и аккумулятор.

Несмотря на агрессивное поведение жителя Рузаевки, приставы его автомобиль изъяли и передали на хранение специализированной организации. В дальнейшем машина будет продана на торгах в счет погашения долга.