В Мордовии проводится конкурс по формированию состава Молодежного правительства

«Мы неотделимы от нашей большой Родины!»
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
С 2 по 22 июля 2024 года в республике проводится конкурс по формированию состава Молодежного правительства Мордовии, который направлен на отбор наиболее талантливых, интеллектуально развитых и социально активных молодых людей, обладающих навыками лидерства и работы в команде.
Конкурс проводится в соответствии с Указом Главы Мордовии. Участниками конкурса могут стать студенты и выпускники профессиональных образовательных организаций и вузов, аспиранты, молодые специалисты, представители молодежных общественных организаций, другие работники организаций всех организационно-правовых форм собственности в возрасте от 16 до 35 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся или работающие на территории республики.
Конкурс проводится в два этапа. В первом заочном этапе ведется прием заявочной документации, проводится конкурс письменных работ (эссе) и запись видеоролика.
Во втором очном этапе предусмотрено проведение «кейс-чемпионата», собеседование членов конкурсной комиссии с победителями первого этапа конкурса и отбор победителей.
Претендент, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Госкомитет по делам молодежи РМ (Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/3, каб. 611) определенные документы. Их перечень и порядок оформления можно уточнить в Госкомитете.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»