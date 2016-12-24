В Мордовии проводится конкурс по формированию состава Молодежного правительства

С 2 по 22 июля 2024 года в республике проводится конкурс по формированию состава Молодежного правительства Мордовии, который направлен на отбор наиболее талантливых, интеллектуально развитых и социально активных молодых людей, обладающих навыками лидерства и работы в команде.



Конкурс проводится в соответствии с Указом Главы Мордовии. Участниками конкурса могут стать студенты и выпускники профессиональных образовательных организаций и вузов, аспиранты, молодые специалисты, представители молодежных общественных организаций, другие работники организаций всех организационно-правовых форм собственности в возрасте от 16 до 35 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся или работающие на территории республики.



Конкурс проводится в два этапа. В первом заочном этапе ведется прием заявочной документации, проводится конкурс письменных работ (эссе) и запись видеоролика.

Во втором очном этапе предусмотрено проведение «кейс-чемпионата», собеседование членов конкурсной комиссии с победителями первого этапа конкурса и отбор победителей.



Претендент, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Госкомитет по делам молодежи РМ (Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/3, каб. 611) определенные документы. Их перечень и порядок оформления можно уточнить в Госкомитете.