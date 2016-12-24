В Инсарском районе завершен ремонт моста и перехода через речку

В Инсарском районе Мордовии завершен капитальный ремонт моста через речку Лапшайку в Инсаре и перехода в селе Языкова Пятина.



В Инсаре мостом ежедневно пользуются жители микрорайона «Сельхозтехника». Ремонт был проведен за счет средств бюджета города.



Работы по капитальному ремонту перехода в селе Языкова Пятина выполнены за счет средств самообложения сельчан и софинансирования из бюджета. Такой формат помогает в решении повседневных проблем и облагораживании территории в небольших населенных пунктах.



Напомним, более пяти лет назад сразу в нескольких населенных пунктах Мордовии впервые прошли референдумы по вопросам самообложения. С тех пор эта практика получила в республике распространение. Главная задача самообложения - решение насущных проблем в муниципальных образованиях через привлечение средств граждан. Это добровольный разовый платеж жителей, его софинансирует государство. Денежные средства идут непосредственно на конкретные дела.



Переход в селе Языкова Пятина связывает между собой центральную улицу Гагарина и параллельную ей Садовую. Это поможет жителям быстрее добираться до центра поселения.



Реконструкция таких объектов проводится в рамках реализации органами местного самоуправления мероприятий по благоустройству городов и сел республики.