Владимир Путин отметил труд четырех жителей Мордовии

Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

- токарь акционерного общества «Медоборудование» Михаил Викторович Макаров

- начальник железнодорожной станции Саранск Пензенского центра организации работы железнодорожных станций Куйбышевской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Александр Владимирович Петряков

- машинист-инструктор локомотивных бригад моторвагонного депо Рузаевка Куйбышевской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Евгений Владимирович Шмончев.

Также за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено электромонтажнику по освещению и осветительным сетям публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Саранский домостроительный комбинат» Ивану Никитичу Войнову.