Бизнесменам Мордовии рассказали о преимуществах системы «Честный знак»

8 июля в Центре «Мой бизнес» прошел семинар «Маркировка товаров в системе «Честный знак». Он был организован на безвозмездной основе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Спикеры из Перми раскрыли слушателям суть маркировки. Она заключается в том, что производители и поставщики товаров и услуг обязаны помечать свою продукцию специальным знаком, который свидетельствует о соответствии определенным стандартам качества, экологической безопасности, социальной ответственности и другим критериям. Это позволяет потребителям легко определять товары и услуги, произведенные с соблюдением высоких стандартов.

Процесс работы с системой «Честный знак» включает в себя процедуру регистрации участника, использование специализированного программного обеспечения для работы с маркировкой, генерацию уникальных кодов маркировки для каждого товара, а также использование электронного документооборота для передачи информации о продукции.

Для ведения честного и прозрачного бизнеса важно строго соблюдать все требования системы «Честный знак». Нарушение может повлечь за собой различные предпринимательские риски, включая штрафы и другие административные меры. В то же время маркировка «Честный знак» для производителей часто означает улучшение репутации и конкурентных преимуществ на рынке.

Внедрение системы повышает качество предлагаемых товаров и услуг, улучшает доверие потребителей к продукции отечественных производителей и способствует развитию малого и среднего предпринимательства в Мордовии.

Подобные встречи в Центре «Мой бизнес» проходят регулярно. Специалисты и спикеры всегда бесплатно консультируют получателей услуг. Узнать больше о грядущих мероприятиях и мерах государственной поддержки можно по телефону горячей линии: 24-77-77.