В Мордовии полиция задержала «клюквенника» за кражу из знакомой церкви

В Краснослободске заключен под стражу 45-летний житель г. Нижний Ломов Пензенской области, подозреваемый в хищении имущества из церкви.

По информации МВД по РМ, в ходе дознания полицейские установили причастность ранее неоднократно судимого персонажа к воровскому визиту в краснослободскую церковь. 28 июня вечером мужчина автостопом из Пензенской области добрался до Мордовии. В Краснослободске ему переночевать было негде, поэтому он проник через окно в церковь, где до утра проспал на лавочке.

Проснувшись до прихода служащих, «клюквенник» (так в царской России именовали церковных воров) прошелся по помещению и совершил кражу трех бутылок вина, трех пачек церковного угля, пять коробочек ладана, пять коробочек смолы, две пачки венчальных свеч и денежные средства. Похищенное он сложил в пакеты, с которыми вышел из церкви.

Подозрительного товарища заметила одна из женщин и сообщила полицейским в какую сторону направился мужчина. Задержали фигуранта на одной из улиц Краснослободска. Похищенное имущество у него было изъято. Примечательно, что 8 лет назад криминальный визитер уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, совершенную из этой же церкви.