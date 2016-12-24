В Мордовии молодые водители за рулем легковушек сбили на дорогах двух пешеходов

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Как сообщает Госавтоинспекция республики, 8 июня в Мордовии зарегистрированы два ДТП, в которых пешеходы получили травмы и были госпитализированы в лечебные учреждения.
В 19.00 на ул. Полежаева в поселке Ромоданово 21-летний водитель автомашины «Шкода Октавия» совершил наезд на 45-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший с различными травмами был доставлен в Республиканскую центральную клиническую больницу. Водитель трезв.
В Зубово-Полянском районе в 21.40 на ул. Косарева в поселке Явас 24-летняя девушка за рулем автомашины «Лада Приора» совершила наезд на 68-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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