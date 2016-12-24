Мошеннические «брокеры» выманили у жителя Мордовии более 3,2 млн рублей

Жертвой инвестиционных аферистов стал 33-летний житель города Ардатов, купившийся на рекламу в интернете некоей инвестиционной платформы.

По информации МВД по РМ, во время общения с брокером инвестору из Мордовии порекомендовали установить на телефон приложение, чтобы обеспечить сопровождение сделок и высокую доходность от вложения средств.

В течение нескольких дней молодой человек систематически пополнял брокерский счет деньгами, взятыми в кредит. В июне он попытался вывести свои сбережения, однако брокер сообщил ему о блокировке счета. Для решения проблемы парню предложили еще больше увеличить оборотный капитал – дескать, после этого вывод денег будет возможен.

Потерпевший вновь оформил кредит и зачислил крупную сумму на счет. Спустя неделю он вновь захотел вывести деньги, но ему в очередной раз порекомендовали внести еще несколько сотен тысяч рублей. Тогда до инвестора наконец дошло, что он связался с аферистами – молодой человек обратился в полицию. Всего за время общения с мошенниками он лишился 3 миллионов 283 тысяч рублей.

МВД по РМ напоминает: в настоящее время многочисленные организации предлагают услуги по управлению инвестициями. Используя заманчивые предложения они убеждают граждан, поверивших в возможность быстрого обогащения, вносить как можно большие суммы на счета.

Если вы хотите принять инвестиционное предложение, обязательно изучите отзывы о брокере, изучите его регламент и поинтересуйтесь лицензией на оказываемые услуги.