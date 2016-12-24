Наследие выставки «Россия» сохранят в Национальном центре

8 июля Международная выставка-форум «Россия» завершила свою работу. С ноября ее посетили более 18,5 млн человек. Наследие масштабной экспозиционной площадки будет сохранено в Национальном центре «Россия». Об этом сказал Президент Владимир Путин на встрече с организаторами и сотрудниками выставки.

«Нам есть, что показать, и есть чем гордиться. Но важно еще это красиво и талантливо преподнести. И у вас это получилось! Вам большое спасибо! Мы договорились, что мы будем создавать Национальный центр на площадке Экспо, это решено. Также будем делать это и в регионах Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы это было также ярко, как это получилось у вас», - сказал Президент.

В Национальном центре «Россия» на постоянной основе будут демонстрироваться экспозиции современных достижений нашей страны во всех сферах. Также в нем будет проводиться работа по мотивации детей и молодежи осваивать новые профессии. Кроме того, Национальный центр будет помогать создавать филиалы в регионах страны.

Ранее генеральный директор выставки Наталья Виртуозова представила концепцию одноименного национального центра. Он будет хранить наследие выставки, а также позволит расширить работу по всем направлениям для гармоничного развития граждан.

«Эта инновационная площадка будет предназначена не только для демонстрации тех или иных достижений - мы создаем территорию диалога и вдохновения для новых свершений во всех областях жизни. Безусловно, большое внимание мы уделим поддержке самых дерзких мечтаний детей и молодежи - в первую очередь с точки зрения самореализации», - отметила Наталья Виртуозова.