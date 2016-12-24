В Мордовии сельчанка фиктивно зарегистрировала в своем доме 10 граждан РФ и гражданина Таджикистана

В Мордовии полицейские выявили факт фиктивной регистрации по месту пребывания граждан Российской Федерации и иностранного гражданина.

Как сообщает МВД по РМ, 50-летняя местная жительница в сентябре прошлого года в принадлежащем ей доме в селе Б.Манадыши Атяшевского района фиктивно зарегистрировала на год по месту пребывания 10 граждан РФ в возрасте от 21 до 68 лет, а также 26-летнего гражданина Таджикистана. «Прописка» была сделана без намерения предоставлять им жилое помещение. Фактически все эти люди проживают по другим адресам, их местонахождение сейчас устанавливается.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье УК РФ.

МВД по РМ напоминает: за фиктивную регистрацию предусматривается наказание от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей и вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.