Молодежь Мордовии добилась успеха на форуме ПФО «Метеор»

Молодые люди из Мордовии добились успеха в четырех конкурсных интеграциях Молодежного форума ПФО «Метеор».

Участниками форума стали 1 200 представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет – это студенты, аспиранты, молодые специалисты учреждений культуры и дополнительного образования, молодежной политики. Темы образовательной программы форума затрагивают креативные индустрии и развитие молодежной культуры в России. В состав делегации из нашей республики вошли 65 представителей активной молодежи, включая 12 членов регионального отделения Движения Первых.

Все регионы ПФО организовали на форме шатры делегаций. Внешнее и внутреннее пространство в них оформлялось с учетом культурной и национальной идентичности региона. Шатер Мордовии условно разделен на три пространства (три мира в мордовской филологии) - Икелень шкатне («Прошлое» с эрз.), Течинь шкась («Настоящее» с эрз.), Вандынь шкась («Будущее» с эрз.).

Пребывание на форуме уже ознаменовалось победами участников делегации Мордовии сразу в четырех конкурсных интеграциях.

1 место в конкурсе молодых художников завоевала Анастасия Коченова (категория непрофессиональные художники, работа «СЕДЕЙСЭ ТОЛ»).

3 место в рамках конкурса короткометражных фильмов и социальных роликов – у Анастасии Макушкиной (категория «Социальный ролик», тема «По-настоящему близкие: взаимопомощь, любовь и понимание).

2 место в рамках конкурса молодых исполнителей авторской музыки заняла Елизавета Прохорова с авторской интерпретацией мордовских народных колыбельных песен «Евкс».

2 место в рамках фестиваля молодежных театральных коллективов на форуме отдали Этно-Арт-Театру «Варма» с этно-повествованием «ЗОВ ПРЕДКОВ».

3 место в фестивале диджеинга занял DJ RUZY, Ярослав Рузанов.

2 место в Военно-патриотической игре «Зарница 2.0» - у всей команды делегации республики.