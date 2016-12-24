В Саранске пройдет спартакиада для ветеранов СВО

Репортер

Мероприятие организует региональный филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с республиканским Министерством спорта. В нем могут принять участие ветераны специальной операции, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Спартакиада состоится 13 июля в Саранске на базе спортивного комплекса «Мордовия». Начало мероприятия – в 09.00. Участники будут соревноваться в нескольких дисциплинах -  пауэрлифтинге, армрестлинге, плавании, стрельбе из пневматической винтовки, спортивном метании ножа. Уровень спортивной подготовки оценит профессиональное жюри. Победителям вручат медали, грамоты и кубки, присвоят спортивные разряды.

По информации регионального филиала фонда, заявки на участие в спартакиаде принимает социальный координатор. Участники должны представить медицинскую справку от участкового терапевта об отсутствии противопоказаний для участия в соревнованиях.

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