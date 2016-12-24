Народное голосование Премии «Время героев» - в самом разгаре

Народное голосование Премии «Время героев» продлится до 31 июля. Сейчас на сайте проекта продолжается размещение заявок с именами номинантов.



Поддержать номинантов Мордовии, Чувашии, Нижегородской, Ульяновской и Пензенской областей можно уже сейчас на также сайте.



В шорт-лист каждой номинации войдет один лидер от каждого региона, который набрал наибольшее число голосов в ходе народного голосования. 1 августа с номинантами из шорт-листов свяжутся редакторы, чтобы заполнить анкеты, которые передадут экспертному совету. Информация о всех героях будет единообразной, чтобы экспертам легче было выбрать победителей в каждой номинации.



Для того, чтобы проголосовать за своего героя нужно авторизоваться на сайте через ВКонтакте или по номеру телефона (смс бесплатны). Отдать свой голос можно за неограниченное число героев в каждой номинации, однако за одного героя можно проголосовать только один раз.



Имена настоящих героев станут известны 14 сентября на торжественной церемонии награждения.



Напомним, проведение Народной премии «Время героев» стало возможным благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.