В Саранске женщина ответит в суде за фейерверк в магазине

В Мордовии перед судом предстанет 34-летняя жительница села Дубенки, устроившая летом прошлого года фейерверки в саранском магазине и отделении банка. Перед законом женщина будет держать ответ за двойное хулиганство.

По информации МВД по РМ, днем 6 июня 2023 года в дежурную часть полиции поступило сообщение из отделения банка, расположенного в Октябрьском районе Саранска. Здесь неизвестная женщина испугала всех, запустив прямо в помещении пиротехнические изделия.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УМВД России по Саранску. При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили причастную к совершению правонарушения. Ориентировка с ее приметами была передана всем наружным службам полиции.

Позже сообщение об аналогичном происшествии к полицейским поступило из сетевого магазина этого же района.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска личность злоумышленницы была установлена. Ей оказалась жительница села Дубенки. Полицейские задержали женщину и доставили ее в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Как выяснилось, «пироманка» действовала по инструкциям мошенников. В мае 2023 года ей позвонили на мобильный и сообщили, что от ее имени оформлен кредит. Для блокировки незаконной финансовой операции требовалось взять в ближайшем банке зйам на сумму в 200 тысяч рублей, обналичить и через банкомат перевести на определенные счета.

Предполагая, что действует в личных интересах, женщина выполнила все указания собеседника. Очередной звонок от неизвестного ей поступил 6 июня по мессенджеру. Звонивший сообщил, что для аннулирования ранее оформленных кредитов и изобличения мошенников ей необходимо купить в магазине пиротехнику, зайти в ближайший банк и сетевой магазин и поджечь петарды.

Не задумываясь над сутью указаний, дама выполнила все распоряжения и при этом демонстрировала результаты своей «работы» заказчику по видеосвязи.

Вину в содеянном женщина признала полностью. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.