Россияне поделились мнениями о том, каким должен быть брак

Социологическое агентство «Вебер» продолжает делиться результатами исследований на самые интересные темы, которые волнуют наше общество. В этот раз проведение онлайн-опроса было приурочено ко Дню семьи, любви и верности. В нем приняли участие 1 200 россиян.

68% респондентов высказали мнение, что основой крепкого брака, в первую очередь, является любовь. 62% – уверены, что брак необходим для закрепления романтических отношений. А 58% – считают, что вступать в брак нужно один раз и на всю жизнь.

По мнению большинства опрошенных, идеальным возрастом для заключения брачных уз является период между 21 и 30 годами. А самой распространенной причиной для этого стала любовь – 54%. Также в тройку главных причин попали желание продолжить род (44%) и стремление создать семью (32%).

34% опрошенных считают, что главными в семье должны быть оба супруга, а 21% – уверены, что в семье вообще не может быть главных.

Конечно же, в браке не обходится без трудностей. Чтобы их избежать, 74% респондентов советуют супругам прислушиваться друг к другу при принятии решений. Если проблемы возникли, то лучшим решением (76%) становится их совместное обсуждение. Также помогают проявление поддержки и тепла (63%) и работа партнеров над собой (41%).