В Мордовии на ночной дороге под колеса иномарки угодили двое подростков

По информации Госавтоинспекции республики, около полуночи 6 июля в Ичалковском районе на 6 км автодороги «Саранск – Ромоданово – Б.Игнатово – Ульянка – Оброчное – Рождествено – Ичалки» 28-летний молодой человек за рулем автомобиля «Мицубиси Лансер» совершил наезд на 16-летнего и 15-летнего пешеходов.

В результате ДТП подростки с различными травмами были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу.

В отношении водителя иномарки составили административные материалы по двум примечательным статьям КоАП РФ – за оставление места ДТП и нарушение запрета употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому был причастен водитель.