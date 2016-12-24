22-летний лудоман из Луховки отправится на принудительные работы за обман пенсионерок

В Мордовии суд определил меру ответственности 22-летнему жителю Луховки, который решил заработать легкие деньги на участии в мошеннических операциях. Молодой человек служил криминальным «инкассатором» у телефонных аферистов.

По информации МВД по РМ, в декабре прошлого года в отдел полиции по Рузаевскому району поступило заявление от 67-летней женщины, ставшей жертвой известной мошеннической схемы с мнимыми ДТП.

По словам потерпевшей, ей на телефон поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник сообщил, что сноха заявительницы из-за дорожной аварии угодила в неприятную историю и для урегулирования всех проблем нужно срочно передать денежные средства в размере 500 тысяч рублей. В этот же день к дому пенсионерки прибыл гонец мошенников, который и забрал подготовленную наличность.

Оперативники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали криминального курьера. Им оказался 22-летний житель поселка Луховка. В полиции он пояснил, что такую «подработку» нашел в одном из популярных мессенджеров. По указанному адресу забрал у женщины деньги и перечислил основную часть на определенные реквизиты, оставив себе 10% от суммы в качестве заработка. Правда, все «заработанные» деньги он тут же спустил в онлайн-казино.

В ходе следствия выяснилось, что парень несколькими днями ранее навестил еще одну жительницу Мордовии, у которой по аналогичной схеме забрал 100 тысяч рублей.

По приговору суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 15% в доход государства.