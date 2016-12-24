Более 600 тысяч жителей Мордовии зарегистрировано на портале Госуслуг

Новые рубежи
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет
В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика» в Мордовии организована регистрация жителей на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
По данным на 1 июля 2024 года, с подтвержденными учетными записями на Госуслугах зарегистрировано более 600 тысяч человек. Число активно используемых учетных записей составляет более 250 тысяч.
Кроме того, в электронный вид переведено 86 массовых социально значимых услуг. Исполнительными органами государственной власти Мордовии и органами местного самоуправления республики используется федеральная государственная информационная система «Платформа государственных сервисов». С начала 2024 года через Единый портал государственных и муниципальных услуг подано более 14 тысяч заявлений на получение массовых социально значимых услуг.
Проведена работа по подключению исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Мордовии к подсистеме «Досудебное обжалование».
В постоянном режиме производится администрирование настроек личных кабинетов органов власти республики в соответствии с актуальными требованиями федерального законодательства, а также в соответствии с рекомендациями Минцифры России.
В штатном режиме продолжают работу ЦУР Республики Мордовия и Платформа обратной связи.
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