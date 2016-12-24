Участники СВО вместе со своими детьми прошли профориентацию в кадровых центрах Мордовии

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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
Более 70 участников СВО вместе со своими детьми прошли профориентацию в кадровых центрах Мордовии. На последней неделе июня специалисты службы занятости организовали 18 подобных мероприятий.
С помощью современных диагностических методик, мотивирующих фильмов, тренингов и индивидуального подхода консультанты помогли определиться подросткам с профессиональными предпочтениями и выбрать будущую специальность. Взрослых карьерные консультанты также научили размещать свои резюме на портале «Работа России».
В целом, половина из более чем 100 участников СВО и членов их семей, которые обратились в службу занятости, нашли работу.
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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
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