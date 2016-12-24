В Мордовии оценили туристический потенциал базы отдыха «Рыбалка в Калиновке»

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
4 июля состоялась рабочая поездка заместителя Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марины Жулиной в Ковылкинский район. Здесь оценивался туристический потенциал базы отдыха «Рыбалка в Калиновке» - она располагается в поселке Калинина.
На базе имеются гостевые домики на 6-14 мест, организована рыбалка. Для семейного отдыха предлагаются современные беседки, гриль-зоны на открытом воздухе. С этого года действует аквазона с открытым бассейном и лежаками.
На территории базы есть цех по выращиванию африканского сома, также налажено производство по его переработке. Для желающих организуются экскурсии на акваферму.
Туристический объект прошел необходимые процедуры категорирования, а вскоре может получить и гостиничную классификацию.
По информации Минэкономики РМ, предпринимателю было предложено поучаствовать в конкурсе на получение субсидии на развитие туристской инфраструктуры, предоставляемой в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
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