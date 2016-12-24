В Мордовии оценили туристический потенциал базы отдыха «Рыбалка в Калиновке»

4 июля состоялась рабочая поездка заместителя Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марины Жулиной в Ковылкинский район. Здесь оценивался туристический потенциал базы отдыха «Рыбалка в Калиновке» - она располагается в поселке Калинина.



На базе имеются гостевые домики на 6-14 мест, организована рыбалка. Для семейного отдыха предлагаются современные беседки, гриль-зоны на открытом воздухе. С этого года действует аквазона с открытым бассейном и лежаками.

На территории базы есть цех по выращиванию африканского сома, также налажено производство по его переработке. Для желающих организуются экскурсии на акваферму.



Туристический объект прошел необходимые процедуры категорирования, а вскоре может получить и гостиничную классификацию.



По информации Минэкономики РМ, предпринимателю было предложено поучаствовать в конкурсе на получение субсидии на развитие туристской инфраструктуры, предоставляемой в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».