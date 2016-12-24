В Саранске парни из Волгограда задержаны после размещения 100 «закладок» с наркотой

Сотрудники УНК МВД по РМ задержали наркокурьеров вечером 1 июля в ходе проводимых оперативных мероприятий. В руки правоохранителей попали двое парней из Волгограда - 19 и 20 лет.

Как сообщает МВД по РМ, молодые люди были остановлены оперативниками около лесопосадок в Пролетарском районе Саранска. В ходе личного досмотра в рюкзаке одного из них полицейские обнаружили 50 свертков. Согласно исследованию экспертно-криминалистического центра МВД, изъятым оказалось наркотическое средство «МДМА» общей массой более 46 граммов.

В ходе дознания было установлено, что один из прибывших в Саранск молодых людей сам является потребителем наркотиков. Установив связь с организатором криминального бизнеса, он согласился выполнять функции наркокурьера.

По указанию «куратора» ему было необходимо на такси доехать до Мордовии. В Саранске снять квартиру, забрать из тайника партию наркотиков, расфасовать на мелкие дозы и разместить «закладки». При этом, все финансовые затраты покрывались за счет «работодателя».

К незаконной деятельности задержанный привлек своего знакомого, который также будет отвечать по суровой статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. До задержания парни успели разместить более 100 «закладок» с наркотой на территории Пролетарского района.

Вину в содеянном молодые люди признали полностью, их заключили под стражу.