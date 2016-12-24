Промышленное производство в Мордовии растет высокими темпами

Впечатляющие показатели промышленного роста в телеграм привел Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«Промышленность Мордовии демонстрирует существенный рост. За последние 6 месяцев в Мордовии была создана первая особая экономическая зона «Система», аккредитован индустриальный парк «Светотехника» - сейчас есть договоренности с 12 потенциальными резидентами с общим объемом инвестиций более 37 млрд. рублей и созданием более 1000 новых рабочих мест.

За 5 месяцев – 124,3% роста, что выше показателей прошлого года.

Активно развиваются и увеличиваются объемы предприятий республики:

Производство электрического оборудования – 30,4 %. Ведущие представители кабельной отрасли региона: завод «ЭМ-КАБЕЛЬ», «Сарансккабель», «Кабельный завод «Цветлит»: ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»;

Производство транспортных средств – 29,8 %. Вклад в развитие отрасли вносит лидер рынка – АО «Рузхиммаш»;

Металлургическое производство – 7,4 %, в их числе ООО «ВКМ-Сталь», ООО «ЭМ-КАТ».

Помимо этого, в 2024 году региональный Фонд развития промышленности докапитализирован на 378 млн.рублей. На данный момент уже привлечено 2 федеральных займа по линии ФРП на сумму 1 млрд. 523 млн, его получили ООО «ВКМ-Сталь» и АО «Рузхиммаш».