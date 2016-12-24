Житель Мордовии задержан по подозрению в неправомерном обороте средств платежей

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УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена преступная деятельность 22-летнего жителя Саранска, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей.
Установлено, что молодой человек совместно с неустановленными лицами причастен к организации нелегального вывода денежных средств с банковских карт. Согласно отведенной ему роли в преступной схеме фигурант подбирал из числа жителей региона так называемых «дропов» - подставных лиц, приобретал у них банковские карты с данными от личных кабинетов, которые впоследствии сбывал заказчикам из г. Москвы.
За период с апреля по июнь 2023 года только по картам, приобретенным на территории региона, в банкоматах делового центра «Москва-Сити» обналичено более 5 млрд рублей.
3 июля в ходе обысковых мероприятий по месту проживания фигуранта изъяты средства связи, компьютерная техника, а также 10 оформленных на разных жителей региона банковских карт.
Следственным отделом УФСБ по трем эпизодам преступной деятельности мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на выявление иных фактов противоправной деятельности фигуранта и его преступных связей.
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