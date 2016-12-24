Бренды Мордовии примут участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России»

В этом году праздник вкуса пройдет в Москве 6-14 июля на площадке перед входом на ВДНХ. На гастрономическом фестивале «Вкусы России» будет представлена продукция свыше 300 фермеров и производителей из более чем 70 регионов страны.

В гастрономическом фестивале примут участие 7 производителей Мордовии. Среди продуктов - натуральные яблочные пастила и меренги от AppLite; сыры, йогурты, творог, сметана, сливочное масло от Азорава&ВеленьСыр; знаменитое сгущённое молоко «Консервного завода «Саранский». Индивидуальный предприниматель Гузяль Ишалиева будет угощать маханом, а Ксения Бикчурина - домашними сырами: качетта, пармезан, моцарелла, буррата, горгондзола.

Организаторы фестиваля: Минсельхоз России совместно с Правительством Москвы. Посетители смогут не только продегустировать, приобрести понравившиеся продукты, но и сами приготовить традиционные блюда национальной кухни. Также музыкальные и танцевальные коллективы со всей страны продемонстрируют насыщенную концертную программу.

Следить за актуальной информацией фестиваля можно на сайте russiantastes.ru и в официальной группе ВКонтакте.