В Ковылкино трое индивидуальных предпринимателей ответят в суде за мошенничество

УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена преступная деятельность трех индивидуальных предпринимателей из г. Ковылкино, причастных к хищению бюджетных денежных средств.

Установлено, что в период с марта по май 2023 года фигуранты в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» получили социальные выплаты в виде единовременного пособия в размере 350 тысяч рублей. Денежные средства предназначались для развития бизнеса и могли быть израсходованы исключительно по целевому назначению.

Так, в одном случае денежная выплата в размере 350 тысяч рублей предназначалась на реализацию проекта по производству корпусной мебели.

В отчетной документации обвиняемые представили подложные данные, а выделенные выплаты обналичили и потратили на личные нужды.

На основании собранных УФСБ материалов следователями СУ СК России по Республике Мордовия расследовано три уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе следствия вину в инкриминируемых им преступлениях фигуранты признали полностью.

В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.