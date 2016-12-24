В Саранске студентка перевела мошенникам 776 тысяч рублей

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20-летняя барышня из Саранска стала жертвой обмана по популярной у мошенников схеме с продлением договора на обслуживание телефонной сим-карты, с чего сейчас начинаются многие информационные атаки афиристов.
По информации МВД по РМ, в полиции девушка рассказала, что 2 июля ей позвонил представитель компании сотовой связи и сообщил, что необходимо продлить договор на обслуживание телефонной сим-карты. Сделать это можно было дистанционно – следовало только назвать пришедший в СМС код.
Студентка не заподозрила в этом подвоха и сообщила нужный код злоумышленникам. А затем ее взяли в оборот липовые сотрудники портала Госуслуг и Центробанка РФ, а также мнимый сотрудник ФСБ.
Девушку запугали и задурили голову до такой степени, что она перевела свои сбережения и взятые в кредит деньги на сторонние реквизиты. Общая сумма потерянных денежных средств у нее составила 776 тысяч рублей. Мошенники также подбирались к ее бабушке, но в случае с пожилой женщиной не добились успеха.
В МВД по РМ отмечают, что в настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.
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