Многодетная полицейская семья из Мордовии участвует во всероссийском фотоконкурсе

Новые рубежи
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В преддверии Дня семьи, любви и верности в МВД России организован фотоконкурс, участниками которого стали полицейские семьи из разных регионов страны.
Мордовию представляет многодетная семья Максимовых. Майор полиции Алексей Максимов в органах внутренних дел служит уже 27 лет. Эксперт-криминалист Межмуниципального отдела МВД России «Ардатовский» обслуживает два района республики.
Его супруга Анна тоже служит в полиции. Она - кинолог. Родилась в Москве и о жизни в сельской глубинке никогда не думала. Но встреча с Алексеем изменила все планы. Между молодыми людьми сразу возникла симпатия, переросшая в любовь и крепкий брак.
Самым главным достижением Максимовы считают своих детей. Их в семье семеро. Александр в этом году закончил школу, Надя поступает в первый класс. Кроме нее в семье еще три школьника – Полина, Вера и Никита. Иван ходит в детский сад. Скоро к нему присоединится и двухлетняя Люба.
Проголосовать за семью Максимовых можно до 9 июля по ссылке - https://clck.ru/3BhiSm.
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