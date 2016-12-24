В Мордовии еще один водитель погиб в перевернувшейся иномарке

По информации Госавтоинспекции республики, 4 июля в Ельникоском районе в 13:40 на автодороге «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» лишенный водительских прав 32-летний молодой человек, управляя автомобилем «Форд Мондео», по предварительным данным, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием авто.

В результате ДТП водитель от полученных трав скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Назначены экспертизы.