В Мордовии еще один водитель погиб в перевернувшейся иномарке

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По информации Госавтоинспекции республики, 4 июля в Ельникоском районе в 13:40 на автодороге «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» лишенный водительских прав 32-летний молодой человек, управляя автомобилем «Форд Мондео», по предварительным данным, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием авто.
В результате ДТП водитель от полученных трав скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Назначены экспертизы.
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