Выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость

Близится к завершению масштабная выставка-форум «Россия». Она закроется 8 июля. А тем временем ее посетили уже 18 млн гостей! Еще одним миллионным посетителем стала Елизавета Савина из Владимира. Кстати, 40% гостей выставки приехали из разных регионов России.

Елизавета приехала в Москву на ВДНХ вместе с родителями, Алексеем и Ксенией Савиными, и братом Макаром. Семье вручили подарочный сертификат на совместное путешествие в Омскую область.

«С радостью от лица нашего губернатора и всей области приглашаю вас к нам в гости, – прокомментировал Министр спорта Омской области Иван Колесник. – У нас самая современная в России хоккейная арена «G-Drive Арена» и самый крутой парк развлечений. А еще в этом году мы открыли новую серию аттракционов, где находится самое большое колесо обозрения за Уралом».

Напомним, что выставка «Россия» открылась 4 ноября на ВДНХ. Здесь собраны все главные достижения регионов, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Стенд Мордовии посетили больше 571 тысячи человек. Они узнали об успехах нашей республики, а также о национальных традициях мокшан и эрзян. Главной достопримечательностью стенда стало Великое мордовское дерево.

Наследие выставки будет сохранено. 1 июля Президент РФ Владимир Путин подписал постановление о создании Национального центра «Россия», где будут собраны все достижения нашей страны.